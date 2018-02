Il controverso caso Jordan Peterson [EN]

A cura di @Martopix.

Jordan Peterson, “rockstar accademica”, è diventato celebre per le sue lezioni online e il suo libro 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos (qui recensito dal Guardian). Ma soprattutto per le sue opinioni estremamente controcorrente rispetto allo stereotipo dei professori universitari nordamericani, spesso considerati di sinistra, progressisti, politically correct.

Dopo un’intervista con Cathy Newman, il suo caso è diventato ancora più celebre e ancora più controverso:

“The idea that women were oppressed throughout history is an appalling theory.” Islamophobia is “a word created by fascists and used by cowards to manipulate morons”. White privilege is “a Marxist lie”. Believing that gender identity is subjective is “as bad as claiming that the world is flat”.