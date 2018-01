Israele chiede ai migranti africani di lasciare il paese oppure di andare in prigione [EN]

A cura di @wenxuanchen.

Come riporta un articolo dell’Indipendent, lo stato di Israele ha ordinato a migliaia di rifugiati e migranti africani di lasciare il paese entro tre mesi, allo scadere dei quali potranno essere incarcerati. Il governo di Benjamin Netanyahu ha stabilito dei rimborsi dei viaggi aerei con cui migranti e rifugiati potranno tornare nel proprio paese d’origine o dirigersi verso un paese terzo. Il Ruanda si è reso infatti disponibile ad accogliere mille rifugiati da Israele, stando a quanto riporta al-Jazeera.

Il primo ministro israeliano aveva già affermato in precedennza che la maggioranza di questi migranti africani, perlopiù eritrei o sudanesi, sarebbero da considerarsi non rifugiati, bensì immigrati in cerca di lavoro.

Immagine da Flickr (amira_a).