Israele, una federazione di sogni contraddittori

A cura di @Ergosfera (modificato).

Quasi settant’anni fa, il 14 maggio 1948, nasceva lo Stato di Israele. Elena Loewenthal ne ha parlato con gli scrittori Amos Oz, Abraham B. Yehoshua e David Grossman, in un pezzo per IL 24 Magazine:

«Lo Stato d’Israele? Aveva ragione Herzl. È un sogno», risponde per primo Amos Oz con la sua voce morbida. «Un sogno realizzato. Se non che, l’unico modo perché i sogni restino tali è che non si avverino. Quando succede, un po’ di delusione è inevitabile.