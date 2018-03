La caducità dei leader

A cura di @divodivo.

Linkiesta intervista Mauro Calise, professore di scienza politica all’Università Federico II di Napoli, raccogliendone l’opinione sulla rapida caduta di Matteo Renzi e sul rischio che corrono i vincitori delle ultime elezioni politiche, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, di subire lo stesso identico destino.

Se si troveranno a dover fare un governo, sia Di Maio sia Salvini potrebbero dover fare un passo indietro. Ma di chi potrebbero fidarsi, se non di loro stessi? Una situazione difficile. E qui torniamo a quello che dicevo prima: alla democrazia del leader, per funzionare, serve un ancoraggio istituzionale. Questi leader di oggi vogliono essere primi in tutto ma sono costretti a vivere di rendita dal partito, e non riescono a governare.