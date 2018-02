La generazione dei 30-40 è sotto scacco, un costo economico per l’Italia

A cura di @Brisso.

Come sostiene Mario Morcellini, commissario Agcom, la generazione più compromessa non è l’ultima generazione di laureati, per la quale, un po’ di speranza comparativa con le generazione precedenti c’è. La generazione sotto scacco è quella dei 30-40enni, che ha pagato le scelte di politica economica e del lavoro in tema di ‘flessibilizzazione’ del mercato del lavoro, ma solo per quest’ultimi, a fronte di un inesistente risanamento dello stesso. I costi di queste politiche, soprattutto per i 30-40enni, non solo sono evidenti adesso, ma si vedranno anche nel futuro in termini di pensione e di salute.

Immagine da Maxpixels.