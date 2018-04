L’Amaca di Michele Serra (20 aprile 2018)

Su suggerimento di @NedCuttle21(Ulm).

L’ultimo pezzo di Michele Serra sta facendo molto discutere:

Tocca dire una cosa sgradevole, a proposito degli episodi di intimidazione di alunni contro professori. Sgradevole ma necessaria. Non è nei licei classici o scientifici, è negli istituti tecnici e nelle scuole professionali che la situazione è peggiore, e lo è per una ragione antica, per uno scandalo ancora intatto: il livello di educazione, di padronanza dei gesti e delle parole, di rispetto delle regole è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza. Cosa che da un lato ci inchioda alla struttura fortemente classista e conservatrice della nostra società (vanno al liceo i figli di quelli che avevano fatto il liceo), dall’altro lato ci costringe a prendere atto della menzogna demagogica insita nel concetto stesso di “populismo”.

A compendio, alcuni dati in merito dai tweet di Giovanni Fontana:

"tra coloro che vivono in zone molto disagiate (…) si registra la quota più elevata di vittime (23,3%) di prepotenze". Michele Serra? No, rapporto Bullismo 2015 (Istat). Per combattere una realtà che non ci piace bisogna conoscerla, non negarla.https://t.co/2PVpLn5aZU

— Giovanni Fontana (@Distantisaluti) April 21, 2018