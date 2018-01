Lunyr, la nuova Wikipedia basata su blockchain

A cura di @Carlj2000.

Come indicato su Il Sole 24 Ore,il 30 gennaio 2018 verrà messa online una nuova enciclopedia decentralizzata basata sulla tecnologia blockchain.

Lunyr è un enciclopedia decentralizzata del mondo basata su Ethereum, in cui gli utenti ricevono token in ricompensa delle revisioni paritetiche e le informazioni che contribuiscono a generare. Il suo obiettivo esplicito è quello di superare Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Come indicato su Medium, dato il suo stato decentralizzato, la piattaforma Lunyr possiede vantaggi che Wikipedia non possiede: non solo è anche resistente alla censura ma sopratutto è completamente autonoma, in quanto non ha un amministratore centrale.

La comunità stessa sarà responsabile della risoluzione dei problemi di qualità, delle controversie e della gestione generale della piattaforma, mettendo così tutto in mano alla comunità, in meglio.