A cura di @Goccia.

Una maestra elementare di Zoppola, in provincia di Pordenone, ha sostituito la parola “Gesù” con “Perù” in una canzoncina di Natale per non urtare la sensibilità dei bambini non appartenenti alla religione cattolica .

La preside ha precisato di non essere stata al corrente dell’iniziativa della maestra.

L’episodio è riportato anche in questo articolo di Repubblica.

Immagine da Pixabay.