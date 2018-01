Trump, Kim Jong-Un e la Guerra dell’Attenzione

A cura di @Carlj2000 (modificato).

Riccardo dal Ferro con il podcast su Speaker ci racconta come funziona l’opinione pubblica, citando il filosofo tedesco J. Habermas, l’attenzione e quindi l’ossessione, cercando di individuare la natura del discorso politico moderno. Nell’epoca in cui l’attenzione è la risorsa più preziosa del mondo, diventare un’ossessione mediatica sarebbe diventata l’Eldorado contemporanea, come mostra il caso di Donald Trump, diventato l’ossessione della nostra società mass-mediatica e dei suoi detrattori, o quello di Silvio Berlusconi nel nostro paese: