Vikings! [EN]

A cura di @francisco quintay.

In un lungo articolo su Archeology vengono riassunte le più recenti scoperte sull’invasione vichinga dell’Inghlterra, confermando l’ampiezza del fenomeno, come tramandato dalle cronache del tempo

L’arrivo della Grande Armata Vichinga nell’865 fu narrato nella Cronaca Anglo-Sassone … Secondo la Cronaca, i Vichinghi passarono anni a fare campagne nel territorio dei quattro regni anglosassoni: l’Anglia orientale, la Mercia, la Northumbria e il Wessex. … Nell’880, tutti i regni erano caduti in mano ai vichinghi, tranne il Wessex, con il quale avevano fatto pace.

I razziatori vichinghi avevano bersagliato ricche enclavi sulle coste inglesi con incursioni hit-and-run dell’estate da almeno il 793, quando lanciarono l’infame e terrificante attacco a un monastero sull’isola santa di Lindisfarne al largo della costa nord-occidentale dell’Inghilterra nord-orientale. Seguirono attacchi ad altri monasteri e insediamenti sulle coste dell’Inghilterra e dell’ovest dell’Inghilterra. A partire dal 850, le forze vichinghe a volte trascorrevano l’inverno nei siti costieri, consentendo loro di iniziare i raid all’inizio dell’anno. Con l’arrivo della Grande Armata Vichinga, alla fine riuscirono a penetrare in profondità nell’Inghilterra, facendosi strada lungo i fiumi e le antiche strade romane, installando campi svernanti e scatenando il caos negli Anglosassoni. “Sembra che i vichinghi stessero cercando qualcosa di leggermente diverso in questa fase”, afferma Kershaw. “Erano ancora in cerca di ricchezza, ma iniziano ad avere un occhio verso l’acquisizione di terreni. Iniziano a vedere l’Inghilterra come un posto in cui potrebbero essere in grado di stabilirsi e ristabilirsi come signori con le proprie famiglie “.