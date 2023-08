80a Mostra del Cinema di Venezia – Serata inaugurale

Comincia oggi l’80a Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Ad aprire questa sera la Mostra sarà il film italiano in concorso Comandante diretto da Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Comandante Cappellini durante la seconda guerra mondiale.

Nei prossimi giorni saranno 23 i film presentati in concorso, di cui ben 6 italiani (a memoria mai così tanti) e 7 americani (su cui però aleggia lo spettro dello sciopero organizzato dal sindacato degli sceneggiatori e di molti attori holliwoodiani che rischia di mettere in dubbio anche la presenza di diverse star sul red carpet).

Dopo le decisioni non fortunatissime della giuria presieduta lo scorso anno da Julianne Moore, il direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera quest’anno ha deciso di puntare su una giuria di altissimo livello composta da registi di indiscutibile fama internazionale: il Presidente della Giuria Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, First Man) verrà coadiuvato dalla regista neozelandese Jane Campion (Lezioni di piano, Il potere del cane, Leone d’Argento nel 2021), da Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Gli Spiriti dell’isola), da Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot), dal regista argentino Santiago Mitre, dalla regista e giornalista americana Laura Poitras, dall’attrice cinese Shu Qi, dal regista francese Mia Hansen-Løve e infine dall’attore palestinese Saleh Bakri.

Tra i film in gara ben sette arrivano dall’America: Origin, di Ava DuVernay; The Killer di David Fincher; Priscilla di Sofia Coppola; Maestro di Bradley Cooper; Ferrari di Michael Mann; Povere Creature! di Yorgos Lanthimos; Memory, di Michael Franco.

Gli altri film in concorso sono: Bastarden, di Nikolaj Arcel; Dogman, di Luc Besson; La Bête, di Bertrand Bonello; Hors-Saison, di Stéphane Brizé; Aku wa sonzai Shinai, di Ryusuke Hamaguchi; Zielona granica, di Agnieszka Holland; Die theorie von allem, di Timm Kröger; El Conde, di Pablo Larraín; Kobieta Z…, di Malgorzata Szumowska e Michal Englert; Holly, di Fien Torah.

Concludiamo con una rapida carrellata dei sei film italiani che saranno presentati in concorso: Comandante, firmato da Edoardo De Angelis, Io Capitano di Matteo Garrone, Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo, Enea di Pietro Castellitto, Lugo di Giorgio Diritti e Adagi di Stefano Sollima.

Diversi infine sono i film interessanti presentati quest’anno fuori concorso: Coup de chance di Woody Allen; The wonderful story of Henry Sugar di Wes Anderson, The Caine mutiny court – Martial, film postumo di William Friedkin e The Palace di Roman Polanski.

Che si spengano le luci… lo Spettacolo sta per cominciare.