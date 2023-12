All’ombra dell’Olocausto

Su The New Yorker, Masha Gessen parla della «politica della memoria» in Europa e di come questo stia deformando il dibattito politico sulla guerra Israele-Gaza.

Berlino non smette mai di ricordare ciò che vi è accaduto. Diversi musei esaminano il totalitarismo e l’Olocausto; il Memoriale agli ebrei assassinati d’Europa occupa un intero isolato. In un certo senso, però, queste strutture più grandi sono il meno. I monumenti commemorativi che si trovano di soppiatto – il monumento ai libri bruciati, che è letteralmente sottoterra, e le migliaia di Stolpersteine, o “pietre d’inciampo”, costruite nei marciapiedi per commemorare singoli ebrei, sinti, rom, omosessuali, malati di mente e altre persone uccise dai nazisti – rivelano la pervasività dei mali commessi in questo luogo. All’inizio di novembre, mentre camminavo verso la casa di un amico in città, mi sono imbattuto nello stand informativo che segna il sito del bunker di Hitler. L’avevo già fatto molte volte. Sembra una bacheca di quartiere, ma racconta la storia degli ultimi giorni del Führer.

⁝

L’insistenza sull’unicità dell’Olocausto e la centralità dell’impegno della Germania a fare i conti con esso sono due facce della stessa medaglia: posizionano l’Olocausto come un evento che i tedeschi devono sempre ricordare e menzionare, ma che non devono temere di ripetere, perché è diverso da qualsiasi altra cosa sia mai accaduta o accadrà. La storica tedesca Stefanie Schüler-Springorum, che dirige il Centro di Ricerca sull’Antisemitismo di Berlino, ha sostenuto che la Germania unificata ha fatto della resa dei conti con l’Olocausto la sua idea nazionale, e di conseguenza “ogni tentativo di far progredire la nostra comprensione dell’evento storico stesso, attraverso paragoni con altri crimini tedeschi o altri genocidi, può [essere] e viene percepito come un attacco alle fondamenta stesse di questo nuovo Stato-nazione”. Forse è questo il significato di “Mai più è ora”.