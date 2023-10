Bhookii Ottobre 2023

Sono ormai passai 50 anni (e un mese) da quando John Ronald Reuel Tolkien è partito per le Aule di Mandos, per cui questo mese parliamo di colui che – a torto o a ragione – viene definito il padre del Fantasy moderno.

Tolkien è stato uno scrittore “universale”, vale a dire che dalle sue opere si possono prendere elementi a sostegno praticamente di qualsiasi cosa: ecologia, politica (con molte sfaccettature si va dalla comune hobbit alla monarchia di Gondor passando per l’anarchia Ent), religione (nonostante il suo certosino lavoro di limare qualsiasi riferimento religioso) e questo ha alimentato negli anni moltissimi flame e fraintendimenti.

Negli ultimi anni in Italia si è discusso molto – tra gli appassionati di fantasy – in merito alla recente ritraduzone di Ottavio Fatica, di cui qui trovate un’analisi interessante ed equilibrata. A me personalmente la nuova traduzione non è completamente dispiaciuta, al netto di certe scelte per i nomi che non ho apprezzato più che altro per un mio personale bias storico – ma tanto io Tolkien lo posso leggere direttamente in originale, quindi non faccio testo.

E voi, come conoscete Tolkien e il fantasy e cosa ne pensate della traduzione di Fatica?