Boldrin e Manfredi sul decreto dignità

A cura di @Carlj2000.

Il decreto “Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese“, meglio noto come Decreto Dignità è entrato in vigore ieri, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Questi sono alcuni commenti a caldo di Michele Boldrin e Thomas Manfredi, economista che lavora nella divisione di analisi del mercato e delle politiche del lavoro dell’OCSE, dove si occupa di analisi econometriche per l’Employment Outlook.

Secondo i due economisti, pensare di creare lavoro di qualità e duraturo “legislandolo” non porta da nessuna parte. Anzi, fa danno, perché le cause vere della scarsa crescita di produttività e quindi di lavoro qualificato rimangono sempre più disattese e persino dimenticate.