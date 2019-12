Due diciottenni nigeriani arrivati in Croazia per un torneo studentesco internazionale di tennistavolo sono stati fermati dalla polizia croata il 17 novembre, espulsi dal paese e mandati in un campo profughi in Bosnia. I due, Abia Uchenna Alexandro ed Eboh

Continua a leggere: Due giocatori nigeriani di tennistavolo, arrivati in Croazia per un torneo, sono stati espulsi e mandati per sbaglio in un campo profughi della Bosnia

Fonte: il Post Mondo