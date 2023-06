Filosofia del Gaming

Il 15 Aprile, presso la sede di Tlon a Roma, si è tenuto un incontro sul tema del rapporto tra Filosofia e Gaming e, più in generale, sul ruolo culturale sociale che i videogiochi intrepretano oggi.

La discussione è stata organizzata dall’associazione Ex Machina di Roma, con la collaborazione di Tommaso Ariemma, filosofo pop e autore del libro “Filosofia del gamig“.

Ognuno di noi, oggi, vive in un videogame. Quando siamo felici (o meno) per il numero dei nostri like o dei nostri follower, quando scriviamo in una chat di gruppo, quando ci relazioniamo a un’immagine digitale… stiamo prendendo parte a un videogame. Il linguaggio del videogame è il linguaggio del nostro mondo. Come è accaduto? […]

L’evoluzione dei videogame non sarebbe stata possibile senza quei temi decisivi per l’esistenza umana che la filosofia non ha mai smesso di discutere: vita e morte, realtà e illusione, umano e inumano, scelta e libertà, giustizia e società ideale.