I difficili conti della Lituania col suo passato

Valorosi partigiani o spietati collaborazionisti? Abbiamo già parlato su hookii delle controversie relative alla storia lituana, e agli onori postumi tributati a guerriglieri antisovietici che avevano anche collaborato coi Nazisti e partecipato alla Shoah (come Jonas Noreika, la cui storia è stata raccontata da una sua nipote americana).

La storia di Noreika però non è l’unica. Nel 2016 Efraim Zuroff, un cacciatore di nazisti, e Ruta Vanagaite, una giornalista lituana, pubblicarono il libro “Our People: Discovering Lithuania’s Hidden Holocaust” sulla storia dell’Olocausto in Lituania, in cui raccontano che è stato perpetrato per lo più da cittadini lituani, molti dei quali non sono stati mai identificati né arrestati o condannati per i loro crimini. Dei circa 220.000 Ebrei residenti in Lituania allo scoppio della seconda guerra mondiale solo 12.000 (circa il 5%) erano ancora vivi nel 1945, la percentuale più bassa fra gli stati europei

Il libro divenne un bestseller, fece scalpore, divise le famiglie fra pro e contro e creò una tale reazione da parte dell’establishment lituano che gli editori ritirarono tutti i libri della Vanagaite e lei, per sicurezza lasciò la Lituania.