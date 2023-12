I regali di Natale agli insegnanti

Arianna Cavallo su Il Post dedica un articolo all’assurdo rito dei regali di Natale fatti agli insegnanti.

Il rito collettivo del regalo di classe mi pare un retaggio dell’ossequio del mondo contadino e del conformismo di quello borghese. Mi fa pensare al mio bisnonno che portava la mela al maestro di scuola la mattina o ai quattro capponi di Renzo per l’Azzecca-garbugli; ma mi fa pensare anche: “Che cosa diranno le maestre se non faremo loro il regalo? Pensa se siamo gli unici…” Tutto questo, dando per scontato che gli insegnanti smanino per ricevere queste accozzaglie di regali. A quanto pare non è così, almeno non per tutti.