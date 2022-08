Il tennista serbo Novak Djokovic ha annunciato che non potrà partecipare agli US Open, uno dei quattro tornei più prestigiosi al mondo: il torneo si svolge a New York, negli Stati Uniti, dove per le leggi federali non possono entrare

Continua a leggere: Il tennista serbo Novak Djokovic non parteciperà agli US Open, a causa della mancata vaccinazione contro il coronavirus

Fonte: il Post Sport