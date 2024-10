La convivenza fra uomini ed orsi in Italia e Giappone

Due notizie dal mondo dei grandi plantigradi e della convivenza in un ambiente antropizzato.

Su The Mainichi, Ryuko Tadokoro spiega come una produzione di ghiande non esaltante possa aumentare il rischio di vedere orsi nei centri abitati

Su Open invece il risultato di un recente referendum consultivo tenuto in val di Sole:

Per il 98,58% dei votanti (7.731) la presenza di orsi e i lupi in valle di Sole, nella val di Pejo e in val di Rabbi (Trentino) è «un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali». Lo hanno deciso i cittadini che ieri, domenica 27 ottobre, si sono recati alle urne per esprimersi su un quesito formulato da un comitato nato dopo la morte di Andrea Papi, il 26enne ucciso dall’orso JJ4 il 5 aprile 2023. La consultazione popolare era puramente consultiva: le regole per la gestione dei grandi carnivori sono suddivise tra Trento, Roma e Bruxelles, e non sono di competenza della Comunità di valle, scrive il Corriere della Sera. Ma si tratta certamente di un segnale politico, come ha sottolineato il presidente della Comunità di Valle, Lorenzo Cicolini.