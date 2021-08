La vendetta dei Fantahookiisti (Anno 3) – Preparazione

Ben ritrovati cari Fantahookiisti! La nuova stagione di Serie A è alle porte ed in via di definizione grazie al frenetico calciomercato estivo, di conseguenza anche il fantacampionato più glorioso ed emozionante del web si prepara per avviare la propria terza stagione e chiama a raccolta tutti i fantahookiisti possibili per darsi battaglia a suon di acquisti last minute e formazioni azzeccate.

Scrivete qui sotto se intendete partecipare, se volete suggerire modifiche al regolamento, se volete prendere in giro i perdenti delle stagioni precedenti e, perché no, se volete anche candidarvi come assistenti del sottoscritto come admin delle varie Leghe.