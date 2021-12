Lo spettacolo nella scatola prospettica

Sul blog Didatticarte Emanuela Pulvirenti in un articolo ricco di immagini racconta come gli artisti siano rimasti incantati dalla magia della prospettiva che dava loro la possibilità di disegnare in modo realistico.

Come scrisse Goethe “Chi per primo in un quadro fissò sul suo orizzonte i punti di convergenza del vario gioco delle linee orizzontali, trovò il principio della prospettiva“.

Affrontare e dominare le regole della prospettiva fu una conquista dell’arte quattrocentesca italiana, come racconta brevemente Artfiller, quando alle tecniche intuitive di rappresentazione si sostituirono procedimenti basati su regole gometriche.

Filippo Brunelleschi, forse il principale artefice della nuova prospettiva lineare centrica, partì dalle nozioni della scienza ottica medievale per definire una tecnica replicabile, basata su regole matematiche e geometriche, per raffigurare virtualmente e fedelmente l’ambiente reale. Immaginò un nuovo concetto dello spazio, infinito, continuo e preesistente alle figure che lo occupano.

Come Paolo Uccello che si esercitava giorno e notte nella tecnica messa a punto dai padri della prospettiva, in particolare Brunelleschi che aveva reinventato la concezione dello spazio, gli artisti dell’epoca non smisero di esserne affascinati cercando di perfezionare sempre più la rappresentazione del reale e sperimentando ogni tecnica per esplorare questa nuova visione del mondo.

Uno di questi esperimenti è la scatola prospettica, un parallelepipedo dipinto al suo interno in modo da ricreare la percezione di ambienti tridimensionali se osservato attraverso uno spioncino. Comparsa in Olanda intorno al 1650, è stata prodotta solo per pochi decenni. Delle sei scatole che si sono conservate sino ad oggi, quella di Samuel van Hoogstraten (1627-1678) è la più sofisticata.

Questi oggetti possono ancora suscitare interesse e meraviglia e alcune persone che conoscono le regole e i meccanismi della prospettiva costruiscono piccole scatole prospettiche simili alle prime realizzate secoli fa.

Immagine: Flagellazione di Gesù, Piero della Francesca (da Wikipedia.org immagine di pubblico dominio)

