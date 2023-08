Lo spionaggio cinese a Taiwan

I media occidentali riportano sempre con molta attenzione le incursioni della marina o dell’aviazione cinese dirette contro Taiwan, ma si parla pochissimo dello spionaggio tra le due Cine. Un articolo su SpyTalk a firma di Matthew Brazil (esperto dell’argomento e coautore del libro Chinese Communist Espionage: An Intelligence Primer) cerca di fare il punto su questo livello del confronto in corso tra due lati dello stretto.

Il quadro che ne esce è decisamente preoccupante per Taiwan, che sarebbe oggetto di una vera e propria offensiva spionistica da parte di Pechino, notevole sia a livello quantitativo (si stima che sull’isola possano essere attive nell’ordine di 2.000 ~ 3.000 spie cinesi) che qualitativo (si fa cenno a vari casi che hanno coinvolto ex alti ufficiali delle forze armate taiwanesi). Questo aspetto potrebbe risultare decisivo nell’ipotesi di un’invasione armata dell’isola, anche perché, secondo alcuni sondaggi, i Taiwanesi in quel caso non sarebbero affatto disposti a lottare fino all’ultimo uomo. Nel frattempo, e nonostante una corposa assistenza statunitense, i servizi segreti taiwanesi non avrebbero avuto lo stesso successo nelle loro operazioni in territorio nemico: da quel punto di vista, Pechino godrebbe di un chiaro vantaggio.

There is also a longstanding issue concerning Taipei’s ability to spy on the mainland. More than one informed source told us that Beijing knows much more about what is happening in Taiwan than Taipei understands events in the People’s Republic. Resident intelligence officers from the so-called Five Eyes countries (the U.S., Canada, Britain, Australia, and New Zealand) joke that if you want Beijing to know something, tell the Taiwan government; it will be on Xi Jinping’s desk the next morning.