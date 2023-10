L’Università dell’Alberta e le donazioni in nome di reduci SS

Taylor C. Noakes su The Maple parla di una indagine interna presso l’Università dell’Alberta, in Canada. L’Università mira a capire quante donazioni sono state fatte da o «in nome di» personaggi compromessi con il nazismo, in particolare le SS.

Il censimento avviene dopo l’imbarazzo per l’acclamazione di Yaroslav Hunka (reduce della 14. Waffen-Grenadier-Division der SS) al Parlamento canadese, che ha portato alle dimissioni dello «speaker» Anthony Rota; da qui una scoperta di donazioni in suo nome. L’Università dell’Alberta, nello specifico l’Institute for Ukrainian Studies, avrebbe già rimboarsato una donazione di 30.000 Dollari canadesi a nome di Hunka, ma non è chiaro se vi siano altri personaggi coinvolti.