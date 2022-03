G/audio marzo 2022

La prima edizione di g/audio è del 8 dicembre 2014 e registra ben 82 commenti. L’autore del primo commento non è rintracciabile, il suo nome è nascosto dal grigio e generico “Guest”. È però rimasto l’URL linkato nel commento, che non poteva che rimandare ad un video di Youtube. Si tratta, nello specifico, del brano Angelina di Tommy Emmanuel, in qualità massima 240p ripreso da una televisione coreana.

Nel corso degli anni il coinvolgimento per questa rubrica è lentamente scemato fino ad arrivare a pochissimi commenti, spesso meno di dieci e addirittura meno di cinque. Nel frattempo il mitico Kaspa ha introdotto Bhookii, l’ottima e vivace rubrica mensile sui libri. Per ravvivare le braci di g/audio si è pertanto pensato di copiare spudoratamente imparare la lezione di Bhookii e di aggiornare g/audio in tre punti fondamentali:

Passaggio ad unafrequenza mensile;

introduzione di un tema su cui discutere (lasciando libertà di off topic);

ma soprattutto: raccolta dei brani proposti dagli utenti su una playlist mensile su Spotify, un modo per molti motivi più pratico di Youtube se si vuole ascoltare e condividere la musica. Il profilo è già stato creato: cercate Hookii Gaudio, la foto profilo è quella di un bovino di platino. Nel corso dei giorni successivi alla pubblicazione di g/audio le canzoni e i brani suggeriti nei commenti verranno aggiunti in playlist (per favore limitiamoci ad un paio di canzoni ciascuno, così da non monopolizzarla!).

Ed ora, il tema!

Il 2022 è iniziato già da un po’ e qualche disco si è già fatto sentire, ma tanti altri dischi devono ancora uscire. Così, a raffica: Stromae, Placebo, Father John Misty, Jack White, uno dei due Gallagher (o entrambi?), Porcupine Tree. Forse gli Arctic Monkeys, forse Björk. Ma anche Kendrick Lamar, Michael Stipe e tanti altri. E voi chi state aspettando? Chi vi ha già dato grandi soddisfazioni?

Le classifiche quando questo post è stato scritto

Top 3 Album su Spotify Italia: Taxi Driver di Rkomi, Blu Celeste di Blanco, X2 di Sick Luke.

Top 3 Album su Spotify Mondo: La colonna sonora di Encanto Sour di Olivia Rodrigo, Planet Her di Doja Cat.

Top 3 Album su Album of The Year (con più di 10 recensioni): Ants From Up There di Black Country, New Road, Dragon New Warm Mountain I Believe in You di Big Thief, Pompeii di Cate Le Bon.