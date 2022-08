G/audio agosto 2022

Qualche tempo fa curiosando a casa dei miei ho trovato una scatola di audiocassette. In casa non le ascoltavamo più di tanto, o quantomeno da che ho memoria erano già state soppiantate dal lettore CD del sistema Hi-Fi. No, quella scatola in realtà proveniva dalla vecchia Opel Astra, rottamata nel 2014 dopo due decenni e qualche centinaio di migliaia di chilometri. Tutta la Francia, la Germania, l’Olanda e il Belgio, una volta su fino alle isole Lofoten. E sempre con quella decina scarsa di audiocassette a disposizione: De André, Paolo Conte, i Queen, Manu Chao, Enya (!). Ogni tanto, ma non troppe volte, mio padre osava Sade.

La musica spesso accompagna le vacanze, soprattutto quelle estive. A volte è un album, a volte solo una canzone che viene messa a ripetizione ogni giorno, quasi ossessivamente. Quando poi l’ossessione coglie tutti i compagni di viaggio, il brano diventa letteralmente il marchio della vacanza. Quando va bene, ogni volta che negli anni successivi la riascolteremo ci torneranno in mente tanti bei ricordi. Quando va male, finiremo per usarla come sottofondo per il DVD con le diapositive del mare (lo si fa ancora?). E poi attenzione: come sempre, non esiste una correlazione stretta tra lo stato emotivo e la qualità della musica, per cui la “Canzone del Viaggio” potrebbe essere un pezzo bellissimo e senza tempo ma potrebbe anche essere una tamarrata che anni dopo ci farà rabbrividire di orrore pensando “Mio Dio, come ho potuto?”.

E quindi la domanda è semplice: a quali canzoni avete associato il ricordo di un viaggio o di una vacanza? Playlist su Spotify:

