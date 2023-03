Per difendere la sua cliente incinta detenuta, il suo avvocato sostiene che la detenzione del feto è illegale [EN]

Il Guardian riporta il caso del ricorso di un avvocato che in Florida ha chiesto la scarcerazione di una sua cliente incinta, sostenendo che lo stato sta detenendo il feto in modo illegale e illegittimo.

Le parole dell’avvocato richiamano le affermazioni degli aderenti al movimento per l’attribuzione di una personalità giuridica a embrioni e feti, allo scopo di rendere gli aborti equiparabili agli omicidi.

An unborn child is a person,” Norris told NBC News. “The person has constitutional rights, and one of them is the right not to be deprived of liberty without due process of law…

A queste richieste, il movimento Pro-Choice ribatte che il riconoscimento della personalità giuridica del feto in questo caso potrebbe essere fatto solo se fosse generalizzabile a tutti gli altri casi analoghi:

If you recognize fetal personhood, this is a Pandora’s box… such far-reaching consequences … were why the anti-abortion movement has largely steered clear of habeas corpus petitions in its pursuit of fetal personhood

In un caso precedente, un giudice aveva annullato la multa che la polizia aveva inflitto ad una donna che guidava apparentemente da sola in un corsia riservata alle auto con più occupanti, e che invece aveva dimostrato di essere in gravidanza.