Transumanza: eventi & musica 27 luglio-2 agosto

#Transumanza è la rubrica che di settimana in settimana presenta eventi in programma per il mese successivo.

Nel numero di oggi siamo lieti di presentarvi: il Palio di Feltre e Cortona On The Move.

Al momento in cui scriviamo non abbiamo purtroppo ancora notizie sul Woody Groove Festival, sull’Eddie Lang Jazz Festival, sul Matrimonio Mauritano né sul Paleariza; per quest’anno è stato purtroppo annullato il Summer Jamboree.

Il Palio di Feltre

Il Palio di Feltre è una manifestazione storica di origine quattrocentesca che celebra l’entrata della città di Feltre nella Repubblica di Venezia. In epoca medievale fu istituito inizialmente un palio per festeggiare l’arrivo dei Visconti di Milano come signori della città nel 1388, poi per la dedizione alla Repubblica Serenissima di Venezia avvenuta il 15 giugno del 1404.

Il Palio fu ripreso nel 1979 e da allora si tiene ogni anno durante il primo fine settimana di agosto. In esso i quattro quartieri della città disputano fra loro il possesso dei quindici ducati d’oro cuciti su di un drappo dipinto, che resta poi al vincitore come testimone della vittoria.

Date dell’evento: da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 (con due date anche sabato 25 e mercoledì 29 luglio)

Cortona On The Move

Da Festival Internazionale di fotografia documentaristica contemporanea a Festival Internazionale di visual narrative: dal 2020 le opere esposte a Cortona non si “limiteranno” alla sola fotografia ma utilizzeranno anche linguaggi che mescolino fotografia, video e nuovi media.

E ovviamente, data la particolarità di quest’anno, l’edizione 2020 del COTM è dedicata al covid19visualproject.org.