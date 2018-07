Su suggerimento di @bullone23.

OA Sport discute le carriere dei possibili convocati per la nazionale italiana di calcio.

Sarà però una Nazionale con tanti “panchinari”. Molti dei possibili convocati per la Nations League 2019 e per gli Europei 2020 non sono infatti titolari nei propri club, chiusi da stranieri che hanno la fiducia dei mister e delle società fin dal primo momento.