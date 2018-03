Brexit: a che punto siamo?

Su suggerimento di @Giovanni.

L’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale propone un riepilogo delle trattative che dovrebbero condurre all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea:

Il 23 marzo si è riunito il Consiglio europeo durante il quale uno dei temi cardine è stata la discussione su Brexit. I 27 capi di stato e di governo dell’Ue hanno discusso le linee guida in merito alla relazione futura con il Regno Unito dopo Brexit, discutendo la bozza di accordo di recesso preparata dalla Commissione europea. Il documento lascia aperte alcune questioni pur mettendo nero su bianco le intese raggiunte da Londra e Bruxelles a conclusione della prima fase di negoziati; dai diritti dei cittadini europei e britannici al debito che Londra dovrà saldare prima dell’uscita, al periodo di transizione. Il Regno Unito ha inizialmente criticato la bozza di accordo di recesso, anche se lo scorso 19 marzo i due negoziatori, David Davis e Michel Barnier, hanno accorciato le distanze. Quali sono i progressi raggiunti e i punti ancora aperti nel negoziato? Brexit permetterà davvero al Regno Unito di “take back control”, rinazionalizzando le politiche legate all’immigrazione al commercio? Come verranno protetti i cittadini europei che vivono nel Regno Unito e i britannici residenti in Ue? Cosa è il periodo di transizione? Quale sarà il rapporto tra Londra e Bruxelles dopo il loro definitivo divorzio?