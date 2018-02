Come diminuire il rischio di abbandono universitario[EN]

A cura di @Gu!.

Come riporta un articolo del Washington Post, ogni anno 2 milioni di studenti americani si iscrivono ad un college ma stando alle proiezioni attuali solo la metà di loro arriva a diplomarsi. Tra le varie soluzioni che si stanno adottando per contrastare questo fenomeno c’è l’esperimento che da 10 anni si sta svolgendo alla Georgia State University, dove un gran numero di informazioni viene elaborato per identificare il prima possibile un potenziale abbandono universitario e per intervenire senza dover necessariamente fare affidamento sui grandi benefattori.

In un recente post, Bill Gates ha lodato la scuola per come abbia utilizzato la propria documentazione accademica per isolare circa 800 fattori di rischio in modo da organizzare le sue risorse per intervenire prima che il rischio diventasse realtà. Entro 48 ore dall’identificazione di un fattore un consulente raggiunge e inizia la procedura per garantire che gli studenti iscritti rimangano tali.

In questo modo il tasso di abbandono è diminuito di 22 punti in 10 anni, nonostante il corpo studentesco si sia diversificato e abbia cominciato a comprendere anche studenti meno ricchi.