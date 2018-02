+Europa è un’opzione per chi è di sinistra?

A cura di @cocomeraio [modificato].

Vista la delusione per il Partito Democratico di Matteo Renzi, molti ex elettori dem, si stanno orientando a votare per la lista +Europa: più precisamente +Europa con Emma Bonino – Centro Democratico, lista inizialmente data sotto il 3%, ma oggi vicina alla soglia che permette di entrare in Parlamento.

Sugli Stati Generali Silvia Bianchi e Paolo Zanghieri dibattono sulla collocazione politica dal soggetto nato su iniziativa dei Radicali Italiani.

Per la prima è singolare che si pensi di votare +Europa perché il PD non è abbastanza di sinistra. Il congelamento della spesa pubblica, unita alla riduzione delle imposte dirette e all’aumento di quelle indirette sono da partito liberale e liberista. Cosi come

altri punti del programma: vi si trovano la riaffermazione del principio del pareggio di bilancio; le privatizzazioni delle imprese pubbliche e dei servizi pubblici locali (come la fornitura dell’acqua o il trasporto urbano) e il passaggio ai privati della gestione del patrimonio demaniale; il rafforzamento della contrattazione aziendale; il mantenimento del Jobs Act e della legge Fornero sull’età pensionabile. Sembra di rileggere la famosa “Agenda Monti“

Il secondo, meno interessato alle categorie storiche, sostiene che il programma della lista di Emma Bonino, è l’unico che si pone di ridurre disuguaglianze, a partire da quella generazionale: i giovani sarebbero fortemente penalizzati da nuovo debito e abolizione della legge Fornero. Inoltre