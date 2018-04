Gli Stati Uniti stavano vincendo la lotta ai furti cinesi di proprietà intellettuale. Poi è arrivato Trump [EN]

A cura di @Perodatrent (modificato).

Joe Nocera, in un articolo per Bloomberg News, parte da un esempio personale per affrontare il problema del furto di proprietà intellettuale di cui viene accusata la Cina. Suo cognato aveva un’azienda che produceva gioielli industriali, che a un certo punto aveva visto ordini diventare sempre più piccoli. La causa? I clienti ordinavano pochi pezzi, e poi li mandavano in Cina per essere prodotti più a buon mercato.

Costume jewelry is hardly the kind of cgli utting-edge technology one tends to think of when discussing China’s unfair appropriation of Western intellectual property. But … Chinese manufacturers stole them. It wasn’t right.

Secondo Nocera, quindi, Trump aveva ragione a voler fermare questo fenomeno, ma la risposta è stata quella sbagliata: Esperti di politica e di economia sostengono che il sistema delle tariffe proposto da Trump non darà i risultati voluti. Un’inchiesta sui membri della Camera di Commercio americana in Cina ha mostrato che solo pochi tra questi vedono come significativo il problema del trasferimento forzato di tecnologia. La ragione è che le aziende cinesi sono diventate abbastanza sofisticate da essere a loro volta minacciate dal furto di proprietà intellettuale, e hanno fatto pressione su legislatori e giudici per mettere un freno alla pratica.

Il problema, infatti, sembrava avviato verso una soluzione già prima dell’elezione di Trump alla Casa Bianca, ma il cambio di amministrazione USA la ha bloccata. Il trattato Trans-Pacific Partnership, che gli USA avevano negoziato con 11 paesi del Pacifico ed escludeva la Cina, è stato bloccato da Trump come primo atto della presidenza:

Which is to say, we were getting there, slowly — probably too slowly, but getting there. Trump’s instinct to try to speed things up was a good one. His diagnosis of Chinese intransigence was largely correct. But the people I spoke to all seemed to be saying was this: What good is a diagnosis if the pill you take kills you?