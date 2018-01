Il 2018 nel sistema solare [EN+IT]

A cura di @Mostro dei Biscotti.

Su AstronautiNews una rassegna dei principali avvenimenti nello spazio previsti per il 2018.

Erano moltissimi gli eventi attesi quest’anno ma, come spesso succede in ambito spaziale, molti degli eventi astronautici più attesi per il 2018 hanno subito ritardi e vedranno la luce, probabilmente, nel 2019. Non per questo sarà un anno noioso. In particolare, per le aziende commerciali americane sarà un anno campale, con (probabilmente) i primi test per Dragon 2 di SpaceX e CST-200 di Boeing, e l’esordio del Falcon Heavy.

Non ci faranno annoiare sicuramente, invece, i nostri emissari robotici nel sistema solare. Quest’anno si prospetta un anno record per l’esplorazione dei corpi celesti a noi più vicini, con diversi lanci e diverse missioni che raggiungeranno il loro obiettivo di studio.