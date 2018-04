Il 41 bis e la trattiva fra lo Stato e la Mafia

A cura di @Giovanni Bovara.

Nino Blando, ripercorrendo la storia dell’abolizione sempre richiesta e mai esaudita del 41bis, il cosiddetto carcere duro, sottolinea gli aspetti problematici del concetto di Trattativa Stato-Mafia, così come uscito dalle sentenze di Palermo del 21 Aprile 2018.

“Eppure questa «cinghia di trasmissione» tra la nuova politica italiana (rappresentata per oltre un ventennio dal berlusconismo) e la mafia non sembrava trasmettere granché, anzi forse si era bloccata: nessuna trattativa sembrava più possibile. Un dato che può essere facilmente confermato guardando da vicino come è stata disattesa una delle richieste più importanti avanzate da Cosa nostra, cioè l’abolizione del carcere duro, il 41bis.”