Il New York Times ha pubblicato un articolo in italiano

A cura di @francisco quintay e @Yoghi.

Su Rivistastudio segnalano un articolo pubblicato in italiano sul NYT

Mercoledì il New York Times ha pubblicato un reportage su Castellina in Chianti, un piccolo comune in provincia di Siena che, come molti altri piccoli borghi, si sta spopolando dei suoi abitanti originari, visto che i giovani vanno a cercare lavoro altrove, ma che, come sta succedendo con qualche altro paesino, continua a vivere grazie all’arrivo di immigrati da altri Paesi. Il pezzo è scritto in prima persona da Gaia Pianigiani, una giornalista italiana del New York Times nata e cresciuta proprio a Castellina. Sta girando molto, e non solo perché è davvero bello, ma anche perché, fatto raro, è stato pubblicato anche in italiano.