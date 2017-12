Il nuovo concorso a preside sta per iniziare

A cur a di @Uqbal.

In questo momento quasi metà delle scuole italiane non ha un dirigente scolastico (“il preside”) a tempo pieno. Il nuovo concorso dovrebbe venire in soccorso di questa situazione, ma forse è presto per cedere all’ottimismo, almeno secondo Andrea Gavosto, presidente della Fondazione Agnelli.

Qui le modalità del concorso e le cifre.

Per capire invece come dovrebbe essere un buon dirigente scolastico si può far riferimento a Tecnica della scuola o al lavoro di Massimo Cerulo “Gli equilibristi“, in cui viene descritto il lavoro quotidiano di alcuni presidi.

Immagine da Pixabay.