La tutela UE dei dati personali: il GDPR (General Data Protection Regulation)

A cura di @McMurphy.

Tra un mese esatto, sarà applicabile anche in Italia il regolamento Ue 2016/679, denominato GDPR (General Data Protection Regulation) –relativo alla protezione delle persone fisiche. Il governo italiano non ha ancora recepito la normativa, che comunque entrerà in vigore automaticamente. Le aziende (o chiunque gestisca dati personali in forma elettronica) sono fortemente in ritardo nell’adozione delle misure richieste.

in sintesi il regolamento introduce o specifica più in dettaglio

Si introducono regole più chiare su informativa e consenso;

Vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;

Poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti;

Stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue;

Fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach).

Viene anche formalizzato il “diritto all’oblio” alla cancellazione e alla portabilità dei dati.