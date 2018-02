Le recensioni del film Sono Tornato

A cura di @Non ne ho (modificato).

È uscito in questi giorni il film Sono tornato, rifacimento del film tedesco Lui è tornato (Er ist wieder da) ma con protagonista Benito Mussolini al posto di Adolf Hitler. Le recensioni sono variegate, ma mostrano le particolarità della versione italiana. Ne parla Rolling Stone:

Sono tornato è uno schiaffo alle nostre facce da culo. Perché in Germania quando la troupe girava, rischiava spesso la pelle: tanti aggredivano quell’Hitler che rimetteva piedi in terra tedesca, molti non sopportavano neanche la sua vista. Da noi fuori i cellulari per video e selfie, risate e abbracci. Noi con Benito Mussolini, il fascismo, le leggi razziali (unico tabù del film) non abbiamo fatto i conti. Ci abbiamo fatto pace. Che è ben diverso. E allora chi è davvero fascista? Chi prova a raccontarci o chi, invece, ha paura di guardarsi allo specchio? Chi mette la locandina a testa in giù o chi ha il coraggio di ammettere che se troviamo simpatico quel guitto sullo schermo il problema è nostro?