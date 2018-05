Stasera c’è la seconda semifinale dell’Eurovision: le canzoni

A cura di @Space Tractor.

Sono 18, tra cui due delle favorite alla vittoria finale e la canzone dell’Australia (cosa ci fa all’Eurovision?)

La 63esima edizione dell’Eurovision, il più grande e seguito concorso musicale al mondo, noto anche come Eurofestival, proseguirà stasera con la seconda semifinale, l’ultima serata in programma prima della finale di sabato sera.

La serata di oggi, come la prima semifinale, verrà trasmessa in Italia da Rai 4 dalle 20.50

Qui potete trovare in anteprima le canzoni dei partecipanti di questa sera, che saranno Russia, Serbia, Danimarca, Romania, Australia, Norvegia, Moldova, San Marino, Paesi Bassi, Montenegro, Svezia, Ungheria, Malta, Lettonia, Georgia, Polonia, Slovenia e Ucraina.

Per quanto riguarda il totoESC, si ricorda che anche questa volta saranno dieci a qualificarsi per la fase finale della competizione.