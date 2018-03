Tre anni senza Facebook

A cura di @Florian.

Tre anni dopo aver lasciato Facebook, Giorgio Fontana su Doppiozero propone una riflessione sulle dinamiche di discussione, di lettura e di scrittura all’ interno della piattaforma, e sulle ripercussioni al di fuori di essa:

Su Facebook si legge sapendo di potere, di dovere implicitamente rispondere a chi afferma qualcosa. Si legge come coautori, non come semplici lettori; si legge con una fortissima tendenza alla polarizzazione delle opinioni, che è la premessa al “Adesso gliene dico quattro”