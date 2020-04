Agguato in montagna – Guerrieri della Strada, Libro 2

A cura del Master @Mambombuti

America, anno 2020. Sono trascorsi otto anni dalla catastrofe nucleare che ha messo in ginocchio l’umanità. Pochi superstiti sparsi per il mondo hanno atteso pazientemente nei rifugi sotterranei il momento per uscire alla luce del sole.

Ma la vera lotta per la sopravvivenza in realtà è appena cominciata.

Riemersi in superficie abbiamo infatti scoperto che il Texas, come gran parte del resto del mondo, è ormai diventata una terra di nessuno dominata da bande di razziatori: i Lions di Detroit, i Mavericks e gli Angelinos si contendono senza pietà il territorio come ai tempi del selvaggio West.Una volta usciti dalla miniera che è stata la nostra casa in questi ultimi otto anni non ci è restata altra possibilità che tentare un viaggio disperato dal Texas alla California alla guida di un gruppo di valorosi superstiti verso una metà lontana e forse sicura…