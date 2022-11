A Pechino, la capitale della Cina, sono state decise nuove chiusure per moltissimi luoghi pubblici e attività commerciali in conseguenza di una risalita dei contagi da coronavirus in tutto il paese. Nei due grossi quartieri centrali di Haidian e Chaoyang,

Continua a leggere: A Pechino milioni di persone sono tornate in lockdown dopo le prime morti per Covid registrate in Cina in oltre 6 mesi

Fonte: il Post Mondo