Addio smartwatch, bentornato segnatempo

Chloe Mac Donnel per The Guardian ciparla del ritorno degli orologi da polso meccanici e digitali e del tramonto dello smartwatch.

Gli orologi tradizionali stanno sostituendo gli smartwatch e questo trend è guidato dalla generazione Z, che cerca estetiche più semplici e tradizionali. Anche celebrità come Mark Zuckerberg stanno adottando orologi di lusso: il boss di Meta, annunciando le modifiche ai programmi di factchecking di Facebook e Instagram, ha indossato un orologio da 900.000 dollari del marchio svizzero Greubel Forsey. Le vendite di smartwatch stanno diminuendo, mentre gli orologi tradizionali stanno riguadagnando popolarità.

Su TikTok, gli utenti mettono in evidenza i loro marchi e stili preferiti, dai Rolex “entry-level” a cinque cifre al classico A168 in metallo di Casio, che si aggira intorno alle 60 sterline. Quarantadue anni dopo che Swatch ha sconvolto per la prima volta il tradizionale mercato degli orologi svizzeri con i suoi involucri colorati in plastica e i suoi prezzi contenuti, il marchio retrò è ora sostenuto dagli hypebeast grazie a una collaborazione in corso con Omega. Durante la prima uscita della sua edizione limitata MoonSwatch nel 2022, la polizia antisommossa è stata chiamata per gestire la folla fuori da alcuni negozi. Il suo drop più recente è andato esaurito in pochi minuti, raggiungendo fino a 20 volte il suo valore originale sulle piattaforme di rivendita. Gli orologi da polso sono stati premiati anche sul tappeto rosso. Un ambasciatore di orologi di lusso è uno dei ruoli più redditizi a Hollywood. Ai recenti Golden Globes, Nicole Kidman ha accessoriato il suo abito Balenciaga senza schienale con un orologio da polso Omega tempestato di diamanti vintage degli anni ’20, mentre Michelle Yeoh ha indossato un modello a catena di Richard Mille.