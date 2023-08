Al Prado la relazione tra El Greco e Picasso (termina il 17 settembre)

Carmen Giménez ha curato la mostra che il museo del Prado ha in programma fino al 17 settembre nell’ambito delle iniziative per celebrare il 50° anniversario della morte di Pablo Picasso. Le celebrazioni per Picasso 1973-2023 sono strutturate intorno a una cinquantina di mostre ed eventi in Europa e in Nord America. Nella mostra al Prado sono esposti documenti che testimoniano anche il legame tra Picasso e il Museo, un rapporto iniziato da copista e concluso con la nomina a direttore. La mostra ha però come scopo principale quello di proporre una riflessione sull’importanza dell’influenza di El Greco sull’opera di Picasso.

Whereas the majority of experts have coincided in limiting the influence of El Greco almost exclusively to Picasso’s earliest output, this exhibition argues that the influence was much more profound and long-lasting given that it was particularly crucial for the development of Cubism, especially for Analytical Cubism, as evident in works such as The Aficionado and The Accordionist.

Although a student at the Royal San Fernando Fine Arts Academy, his letters and drawings from that period reveal that he spent more time at the Museo del Prado copying works by the great Old Masters than at the Academy itself. “El Greco, Velázquez, inspire me!” and “I, El Greco” are phrases that appear on drawings from those years. They constitute nothing less than a statement of intent by a seventeen-year-old student who saw in El Greco’s work the germ of precisely what was required to liberate modern painting. At that period El Greco was not a highly regarded artist.