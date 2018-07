Amy Winehouse, la diva e i suoi demoni. L’ultima intervista di Rolling Stone

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Rolling Stone rende omaggio alla cantautrice londinese Amy Winehouse, scomparsa il 23 luglio del 2007, riproponendo un articolo di Jenny Eliscu.

Accanto alla torre autoportante più alta del mondo, una delle popstar più minute del mondo è accovacciata dinnanzi ad un bidone dell’immondizia, intenta a raccogliere tra le mani un mucchio di matite per gli occhi e confezioni di mascara. Mentre Amy Winehouse vaga nel cortile della CN Tower di Toronto, alta 553 metri, alla ricerca di una busta di plastica per infilarvi i suoi cosmetici, l’uomo che a maggio era il suo fidanzato ma che cinque giorni dopo sarebbe stato suo marito fuma una sigaretta proveniente dal mio pacchetto e sembra annoiato. Blake Fielder-Civil — o “Baby”, come lo chiama Winehouse, in una gamma di inflessioni che sforzano l’immaginazione — fa un cenno verso il bidone della spazzatura. Le si è riversata la bibita nella sua Louis tarocca, dice, indicando la malconcia borsa Louis Vuitton finta in cima all’immondizia. «Ha quella borsa da secoli».