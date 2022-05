Aramengo, il mondo del restauro

Un vecchio articolo di Carlo Petrini su Repubblica racconta la storia di un angolo segreto in territorio astigiano, dove si trova uno dei più importanti laboratori di restauro al mondo. Nel paesino di Aramengo, dove ha sede la Nicola Restauri, è stata recentemente dedicata una targa all’uomo che ha portato tra queste colline il meglio dell’arte mondiale: Guido Nicola.

È una storia, la sua, cominciata quasi per caso. In origine c’era una passione per la pittura coltivata fin da ragazzo, poi, complice la seconda guerra mondiale e le vicende degli “sfollati” che lasciavano Torino per trovare rifugio in campagna, una serie di incontri fortunati con quelli che definisce «i miei grandi maestri», restauratori della capitale sabauda che lo iniziarono al mestiere, portando alla luce una inclinazione che, evidentemente, non aspettava altro per manifestarsi.

Visitare i laboratori di restauro Nicola ad Aramengo è un’esperienza unica. La struttura è affascinante, perché concepita proprio per rendere possibile il lavoro dei restauratori. Girando nei locali si incrociano opere d’arte strepitose che attendono sui cavalletti la mano degli operatori e si vedono enormi fondali da teatro o pale d’altare nelle grandi sale dove sono collocati i ponteggi. E’ possibile accedere alle sale dei sarcofagi e delle mummie egizie. Resta sicuramente impressa la sala delle tinte con le boccette dei colori, alcuni dei quali ormai introvabili.

Nicola apre il suo primo laboratorio a Torino, in via Nazione, quindi si trasferisce in via Santa Giulia, a due passi dal Po, dove ancora hanno sede gli uffici della sua azienda. Il laboratorio di Aramengo, dove i Nicola hanno radici ben salde, nasce nel 1967. Forse è il primo edificio costruito in Italia con la precisa funzione di essere adibito al restauro, progettato e realizzato proprio a quel fine. «Avevamo bisogno di ambienti spaziosi, ma anche di porte capaci di far entrare oggetti di grandi dimensioni: sembra una ovvietà, ma spesso non ci si pensa e poi nascono grandi problemi». Poi l’idea del carroponte, che consente ai restauratori di lavorare anche a molti metri da terra in piena sicurezza, una novità assoluta a quei tempi.

Oggi ci sono settori diversi, ognuno studiato in funzione del tipo di lavoro che deve ospitare e curato nei particolari, da quello dove eseguire le foderature (cioè il consolidamento della struttura dei quadri e degli affreschi) a quello in cui effettuare i lavori sulle verniciature e sui colori, fino agli spazi termocondizionati dove riporre i pezzi finiti in attesa della riconsegna ai proprietari.

Guido Nicola ha saputo trasmettere la sua sapienza e la sua passione alla discendenza che continua il suo prezioso lavoro e che tiene viva una importante scuola di restauro.

Altro grande merito di Guido è infatti quello di aver saputo, insieme alla moglie Maria Rosa, trasmettere la sua passione e le sue competenze alle generazioni successive, a cominciare dai figli Gian Luigi e Anna Rosa, fino ai nipoti. Se il primo è ormai il vero deus ex machina di un’impresa costantemente impegnata su mille fronti, i giovani crescono bene. Oltre ad Alessandro, c’è Marco: «Lui è un chimico, ed è preziosissimo in questo mestiere, in cui entrano in gioco una infinità di saperi diversi». C’è poi la scuola di restauro, che è arrivata ad avere più di 50 allievi e che oggi ne conta una trentina.

Una delle caratteristiche del laboratorio di Nicola è di lavorare su ogni tipo di opera. Guido raccontava ai visitatori di quando Piero Angela lo sfidò e lui gli inviò una pagina di giornale perfettamente divisa in due fogli sottilissimi, a testimonianza della perizia tecnica e della fantasia con cui affrontava ogni impresa e ogni tipo di materiale.

“Il laboratorio della famiglia Nicola, ad Aramengo,

è un esempio perfetto di fusione tra tradizione e innovazione…

Dove il meglio del passato e del futuro si incontrano

e si fondono. Magicamente.”

(Piero Angela)

La curiosità, la preparazione e la passione hanno fatto sì che il team della Nicola Restauri si muova in tutte le branche del restauro, costituendo una vera eccellenza nel settore.

Il sito della Nicola Restauri merita una visita, in particolare la «Linea del tempo» che racconta la storia di questa grande avventura nel mondo dell’arte: Nicola Restauri | Restauro Opere d’arte | Restauratori Aramengo