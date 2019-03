Assemblea primaverile 2019

L’assemblea primaverile dell’Associazione hookii sarà sabato 13 aprile presso The Drunken Duck, Piazza delle Erbe, 9b a Vicenza. L’assemblea primaverile è l’appuntamento associativo annuale in cui si approva il bilancio consuntivo per l’anno 2018 e quello preventivo per l’anno 2019.

Il locale aprirà dalle 12 solo per noi: pranzeremo tutti insieme e a seguire la sala rimarrà a nostra disposizione per l’assemblea. Per la serata stiamo cercando di organizzare qualche attività adatta alla località veneta, ma nulla vieta di rimanere a chiacchierare e bere birra nel locale anche in serata dopo che avrà aperto al pubblico.

Se avete suggerimenti di qualunque tipo, inviateceli via email a associazione.hookii@gmail.com.

Pur essendo un momento associativo, l’occasione conviviale che offre l’assemblea è naturalmente aperta anche ai non soci. Gli interessati ci comunichino la loro partecipazione e quella di eventuali accompagnatori scrivendo a associazione.hookii@gmail.com entro giovedì 4 aprile.

I soci riceveranno a breve un’email ufficiale di convocazione.