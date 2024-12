Come racconta The Public Domain Review le battaglie a palle di neve sono attività invernali comuni in diverse culture e periodi storici.

Alcune battaglie a palle di neve, reali o inventate, sono diventate famose, come quella che sarebbe stata organizzata da Napoleone Bonaparte.

Nel 1838 avvenne invece la rivolta a palle di neve all’Università di Edimburgo:

Quando gli studenti dell’Università di Edimburgo coinvolsero i residenti locali in una salva di palle di neve, scoppiò una battaglia che durò due giorni, ora nota come le rivolte a palle di neve del 1838, che portarono a una violenta repressione da parte della polizia armata (che brandiva armi più pesanti dell’acqua ghiacciata) e a dozzine di arresti. In segno di protesta, gli studenti hanno rapidamente pubblicato un ampio (e, in parte, estremamente insensibile) pezzo di umorismo del campus intitolato The University Snowdrop. “Il tema più nobile dei poeti più nobili, in tutte le epoche, è stata la GUERRA”, inizia la prefazione, prima di avanzare la tesi che l’Iliade e l’Odissea di Omero furono “il risultato evidente di una battaglia a palle di neve nel villaggio di in Asia Minore”.