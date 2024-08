Bhookii Agosto 2024

Anche quest’anno siamo arrivati al mese vacanziero per eccellenza – perché anche chi non va in ferie solitamente ha qualche giorno di chiusura obbligata attorno a Ferragosto. Visto che del mare abbiamo già parlato, per questo mese il tema è semplicemente letture da ombrellone.

Con questo non intendo necessariamente titoli che si leggono sotto l’ombrellone, perché magari state per andare a visitare città museali e preferite un saggio sull’arte o una guida dei migliori posti in cui mangiare. Insomma, qualsiasi cosa che ci stimoli le celluline grigie ma non troppo.

Io leggerò probabilmente un grimdark di Abercrombie, The Heroes, e voi?